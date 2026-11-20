Real Cartagena hizo su parte en casa, pero no consiguió el resultado que necesitaba en otro escenario para mantenerse en la pelea por el título del Torneo BetPlay. El conjunto auriverde derrotó 5-0 a Tigres en el estadio Jaime Morón León, ante miles de aficionados, aunque terminó sin el cupo a la final.

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La noche comenzó de la mejor manera para los locales. Apenas transcurría el primer minuto cuando Janet Alemán encontró el espacio para abrir el marcador. La ventaja aumentó al minuto 37 con una anotación de Mauro Manotas, mientras que Fredy Montero amplió la diferencia antes del descanso.

En la segunda parte, Montero volvió a aparecer para completar una actuación destacada y aumentar la cuenta en dos ocasiones. Así, el equipo dirigido por Álvaro Hernández cerró una contundente presentación frente a su público.

Sin embargo, el triunfo no cambió el desenlace del grupo. Deportes Quindío venció 2-0 a Real Cundinamarca y aseguró su presencia en la final, resultado que dejó sin opciones al cuadro de Cartagena de avanzar a esa instancia.

Ahora, Real Cartagena mantiene la expectativa de disputar el repechaje por el ascenso. El equipo terminó segundo en la tabla de reclasificación, con 72 puntos, y estará atento a la definición del campeonato entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali.

Si Quindío obtiene el título y consigue el ascenso directo, Real Cartagena podría enfrentarse a Envigado, ganador del primer semestre, en una serie que definiría otra posibilidad de llegar a la máxima categoría del fútbol colombiano.