¡El oro mundial es colombiano y tiene sello cartagenero! Freddy Marimón escribió una nueva página de orgullo para el deporte de la ciudad y el país al consagrarse tricampeón mundial de Para Surfing en el ISA World Para Surfing Championship 2026, disputado en Palm Desert, California, Estados Unidos, alcanzando así su tercer título mundial en esta disciplina.

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El surfista cartagenero se quedó con el primer lugar de la categoría Prone 2 masculino, luego de una destacada actuación en la final, en la que alcanzó una puntuación de 17,80 puntos, superando al estadounidense Jose Martinez, quien obtuvo 17,60 puntos. De esta manera, Marimón se subió a lo más alto del podio, conquistó la medalla de oro y ratificó su lugar entre los grandes referentes del para surfing internacional.

Este tercer campeonato mundial representa un motivo de orgullo para Cartagena y Colombia, y ratifica el talento, la disciplina y la perseverancia de un deportista que ha entregado grandes alegrías al deporte cartagenero y que continúa dejando en alto el nombre del país en los escenarios deportivos internacionales.

La participación de Freddy Marimón en esta competencia contó con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, y el acompañamiento del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), entidad que respaldó su proceso de preparación y apoyó su presencia en este importante certamen internacional. Este acompañamiento hace parte del compromiso institucional con el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento y el impulso a los deportistas que representan al Distrito en competencias nacionales e internacionales.

El campeonato, organizado por la Asociación Internacional de Surf (ISA), reunió en esta edición a 138 deportistas de 22 delegaciones nacionales, distribuidos en nueve categorías deportivas. Además, esta versión marcó un precedente para la disciplina al convertirse en el primer campeonato mundial de la ISA realizado en una laguna artificial de olas, en las instalaciones de DSRT Surf, en Palm Desert.

Con el respaldo a deportistas como Freddy Marimón, la Alcaldía de Cartagena y el IDER continúan fortaleciendo los procesos de preparación y participación internacional de los talentos deportivos del Distrito, reconociendo el esfuerzo de quienes, con su dedicación y resultados, llevan el nombre de la ciudad a los escenarios más importantes del deporte mundial.

¡Cartagena es tierra de campeones! Freddy Marimón es tricampeón mundial, orgullo cartagenero y hoy celebra un nuevo oro que llena de alegría al deporte colombiano.