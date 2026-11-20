Day Vásquez, y su abogado Alait Freja en la sede de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Day Vásquez

En medio de la audiencia preparatoria por el proceso que enfrenta Day Vásquez por la presunta violación de datos personales, el abogado Alaid Freja anunció su renuncia a la defensa, argumentando diferencias con su representada frente a la integración de su equipo de investigadores y las labores necesarias para recaudar elementos materiales probatorios.

Ante el juez, el abogado aseguró que su decisión no busca dilatar el proceso y explicó que consideró oportuno comunicarla verbalmente durante la diligencia. “La defensa presenta renuncia a ese encargo, habida cuenta de motivos de disenso que hubo con la defendida en el punto de integración de mi equipo de investigadores”, manifestó.

Dificultades con el descubrimiento de pruebas

Freja también señaló que existían dificultades para avanzar con el descubrimiento probatorio. Por su parte, la Fiscalía indicó que ha intentado en varias oportunidades entregar elementos técnicos que permanecen bajo cadena de custodia y cuya recepción requiere la participación de personal especializado.

El abogado insistió en que su salida no obedece a una estrategia para aplazar el proceso: “Esto lo hago no como una maniobra dilatoria”, sostuvo ante el despacho.

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Day Vásquez tendrá cinco días para pronunciarse

Tras conocer la renuncia, el juez estableció que Day Vásquez tendrá cinco días para pronunciarse sobre la decisión de su abogado. Posteriormente, contará con tres días para definir si designa un nuevo defensor de confianza y garantizar así la continuidad de su representación judicial.