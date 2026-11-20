La Policía Nacional en Barranquilla, en el marco de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’, logró la captura de 12 personas, nueve en flagrancia y tres por orden judicial, mediante 15 diligencias de registro y allanamiento desarrolladas en Barranquilla y su área metropolitana. Los afectando a los grupos delincuenciales organizados ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

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Mediante estos allanamientos fueron incautadas tres armas de fuego y 4.000 gramos de estupefacientes. Los capturados registran 21 anotaciones judiciales.

Estas acciones operativas se desarrollaron como parte de la ofensiva contra el crimen organizado, con el propósito de contrarrestar los delitos de tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir.

Los capturados

Entre los capturados se destaca alias ‘Negrito’, señalado como presunto sicario del grupo delincuencial ‘Los Pepes’, quien además estaría vinculado con actividades de extorsión y tráfico de estupefacientes en el suroccidente de Barranquilla.

Asimismo, fueron capturados dos presuntos sujetos encargados de impulsar la distribución de sustancias estupefacientes, quienes estarían bajo las órdenes de alias ‘05’ y ‘Mono Cachetes’, señalados como jefes de zona del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados registran en conjunto 21 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes,

Durante los procedimientos también se logró intervenir un inmueble que presuntamente era utilizado como centro clandestino de almacenamiento y dosificación de sustancias estupefacientes, afectando rentas criminales estimadas en 20 millones de pesos.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estos resultados representan un avance en la ofensiva institucional contra las estructuras delincuenciales que dinamizan el tráfico de estupefacientes, las extorsiones y los hechos violentos en Barranquilla y su área metropolitana.