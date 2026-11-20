Los comerciantes de tiendas de barrio y panaderías del Atlántico preparan la radicación de una carta dirigida al Gobierno nacional para expresar su rechazo a la reforma tributaria, al considerar que los incrementos del IVA en determinados productos podrían afectar las ventas y la sostenibilidad de los pequeños establecimientos.

Los representantes del sector intentaron entregar el documento en el despacho presidencial alterno, en Barranquilla, pero no lograron hacerlo, por lo que anunciaron que adelantarán el trámite de manera virtual.

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Arnulfo Sánchez Céspedes, representante de los comerciantes del Atlántico y de Colombia, manifestó que los tenderos atraviesan dificultades por el aumento de los impuestos y los costos de funcionamiento.

“Las tiendas hoy de barrio y las panaderías no aguantamos más ese poco de impuestos y cosas que andan sacando”, expresó al explicar las razones de su preocupación.

Reconsiderar la implementación de la facturación electrónica

El dirigente señaló que entre los productos que podrían resultar más afectados se encuentran las gaseosas y los alimentos procesados con alto contenido de azúcar, debido a las medidas tributarias que impactarían su comercialización. También aseguró que las ventas de estos establecimientos han registrado una disminución considerable, situación que golpea especialmente a los pequeños comerciantes.

Otro de los puntos que quieren poner en consideración del Gobierno es la implementación de la facturación electrónica, pues consideran que las tiendas de barrio no cuentan con la capacidad suficiente para asumir estas exigencias. Sánchez explicó que muchos tenderos tienen bajos niveles de escolaridad y dificultades para adaptarse a estos procedimientos.

Finalmente, advirtió que el incremento de los servicios públicos, especialmente de la energía y el gas, agrava el panorama económico de estos negocios. “Nosotros nos ganamos la vida diariamente con lo que vendemos. Queremos llevar la comida a nuestros hogares, darles el estudio a nuestros hijos y hoy por hoy lo estamos viendo bastante duro”, sostuvo, al insistir en que esperan una respuesta del Gobierno nacional frente a las preocupaciones del sector.