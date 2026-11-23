La final de la CONMEBOL Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro no solo puso a Barranquilla en el centro de la atención del fútbol continental. También representó una oportunidad para mostrar su capacidad de organización, dinamizar la economía y proyectar internacionalmente a la capital del Atlántico.

Así lo destacó el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que la ciudad vivió una jornada que quedará en la memoria de sus habitantes y resaltó el papel de los ciudadanos en la atención de los miles de visitantes que llegaron para acompañar a sus equipos.

“Mis barranquilleros se pusieron la 10. Nuestra gente abrió sus brazos y su corazón para recibir a miles de hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro, haciéndolos sentir como en su propia casa”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

Char también hizo énfasis en que los beneficios de la final fueron más allá del espectáculo deportivo y alcanzaron a distintos sectores de la economía local.

“Ganó nuestra gente. Ganó el comerciante, el taxista, el botones del hotel, el mesero, el vendedor, el emprendedor y cada familia que encontró una oportunidad en esta gran fiesta”, manifestó.

Una inversión que se traduce en oportunidades

El impacto de los grandes eventos deportivos también fue destacado por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, quien felicitó al mandatario distrital por la realización de la final y resaltó la importancia de invertir en infraestructura y escenarios deportivos.

“Cualquier peso que se invierta en deporte multiplica, multiplica la inversión social, multiplica las oportunidades, multiplica tantas cosas, la alegría de la gente”, afirmó la ministra.

Además, invitó al alcalde a explicar lo que representó para Barranquilla la inversión realizada y la posibilidad de recibir un certamen internacional de esta magnitud.

Las cifras detrás de la fiesta futbolera

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la Alcaldía de Barranquilla y la CONMEBOL estimaron que la final representaría un impacto económico cercano a los 60 millones de dólares.

Entre los indicadores reportados se encuentran:

• Cerca de 9.000 personas vinculadas a las actividades relacionadas con el evento.

• Ocupación hotelera del 100 %, con más de 300 establecimientos, 9.000 habitaciones y 17.000 camas disponibles.

• El 75 % de las entradas adquiridas por aficionados de los equipos finalistas.

• Una permanencia promedio de tres días de los visitantes en la ciudad.

La actividad también se reflejó en el comercio. Caracol Radio reportó que las ventas de camisetas y artículos alusivos a los equipos aumentaron un 50 % en el centro de Barranquilla, mientras que la llegada de viajeros impulsó el transporte, la gastronomía y los servicios turísticos.

A este balance se suma el comportamiento de los aficionados durante la jornada. Según Caracol Radio, las autoridades entregaron un balance positivo de seguridad y convivencia después de la final, con un dispositivo de más de 2.500 uniformados para acompañar las actividades en la ciudad.

Lea también: Balance positivo de seguridad tras la final de la Sudamericana en Barranquilla

El Supermetro, otro protagonista

La renovación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, denominado ahora Supermetro, también hizo parte de este acontecimiento. El escenario recibió la final única de la CONMEBOL Sudamericana, convirtiéndose en una vitrina para mostrar la infraestructura deportiva de Barranquilla ante el continente.

Para Char, esta transformación fue posible gracias al trabajo de numerosas personas y al esfuerzo institucional para convertir el estadio en un escenario preparado para grandes espectáculos internacionales.

Al cierre de su mensaje, el alcalde agradeció a la CONMEBOL, a la Federación Colombiana de Fútbol y a los trabajadores que participaron en la renovación del escenario deportivo.

De esta manera, mientras Boca Juniors celebró el título continental, Barranquilla tuvo sus propias razones para celebrar: el movimiento de su economía, las oportunidades para sus trabajadores, la llegada de visitantes internacionales y la proyección de su imagen ante el continente.