Medellín

La EPS Savia Salud informó que alcanzó el cumplimiento del pago del 96 por ciento de los valores radicados por el hospital Alma Máter durante el año 2026.

En total, se han pagado $140 mil millones por parte de esta EPS a este centro asistencial en la presente vigencia, para garantizar la prestación de los servicios a sus afiliados.

El gerente de Savia Salud, Mauricio Martínez, se refirió a la actual situación que está viviendo el hospital Alma Máter, “un hospital muy importante para todo el departamento de Antioquia, para todos los antioqueños, que nos ha servido mucho a través de la historia y que hoy esta situación obedece a la crisis financiera tan difícil que tienen por las deudas tan altas con muchas de las EPS, entre las cuales ellos han manifestado se encuentra Savia Salud”.

Deudas históricas

Desde la EPS se aclaró que se está priorizando el flujo corriente de recursos y simultáneamente se están esperando los mecanismos y herramientas del Gobierno Nacional para avanzar en el saneamiento de las deudas históricas.

Aclaró el gerente de Savia Salud, Mauricio Martínez, que durante todo el año han sido muy reiterativos con los pagos: “Con ellos le hemos pagado de buena manera, hemos pagado cerca del 96 por ciento de $143 mil millones que nos han facturado, hemos pagado, entonces Savia sigue comprometido”.

Compleja situación financiera de la EPS

Desde Savia Salud aclararon que estos pagos son esfuerzos financieros que se adelantan por la actual administración para responder a sus compromisos actuales, pese a la compleja situación económica en la que recibió la entidad luego de la intervención del anterior Gobierno Nacional.

El objetivo es mantener la continuidad de los servicios, reconociendo el papel fundamental que cumple el Hospital Alma Máter en la atención de miles de antioqueños que son afiliados a Savia Salud.

Desde la EPS aclararon que “Savia Salud recibió una pesada carga de obligaciones acumuladas durante anteriores procesos de intervención y administraciones del pasado Gobierno Nacional y sus intervenciones, que dejaron profundas dificultades económicas y financieras”.

El pago de estos recursos busca la sostenibilidad de la red prestadora, como una responsabilidad compartida y un elemento esencial para garantizar el acceso oportuno a la atención.

Directriz de los socios de Savia

El gerente de Savia Salud, Mauricio Martínez, aclaró que hay una instrucción clara de los socios de la entidad, como lo son la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama.

El directivo dijo que “hoy nos estamos recuperando, estamos haciendo los esfuerzos para por lo menos mantener la operación corriente con todos nuestros prestadores”.

Insistió el gerente en que la actual situación de Savia Salud es compleja, según el análisis que han hecho desde hace cuatro meses que comenzó su administración, “situación financiera que también encontramos hace cuatro meses que llegamos, después de recibirla a 3 años de intervención por parte de la Superintendencia de Salud y del Gobierno anterior, que nos dejó esta EPS literalmente en los rines”.

Desde esta EPS ratificaron que continuarán buscando los recursos para seguir con los pagos que le corresponden ante las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud.