Reforma tributaria y ajuste fiscal marcan el debate económico en el Congreso

Senadores y representantes tendrán receso hasta febrero, cuando serán convocados a discutir el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. / Sebastian Barros

El Gobierno nacional defendió la denominada Ley de Rescate, iniciativa con la que busca sanear las finanzas públicas y recuperar la confianza de los mercados internacionales, aunque reconoció que está dispuesto a discutir modificaciones durante su trámite legislativo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el ajuste fiscal se ha convertido en una prioridad para la administración tras recibir unas finanzas públicas deterioradas por el aumento de la deuda, el crecimiento del déficit fiscal y el incremento en el costo de los intereses de la deuda pública.

“El país necesita un ajuste fiscal responsable que permita garantizar la estabilidad económica y evitar una crisis financiera en el futuro”, señaló.

La propuesta ha generado controversia por algunas medidas tributarias, entre ellas cambios en las tarifas del IVA que pasarían del 5% al 19% para determinados bienes y servicios.

Frente a las críticas, Restrepo aseguró que el Gobierno está dispuesto a analizar alternativas junto al Congreso, siempre y cuando se preserve el objetivo central de fortalecer las finanzas públicas.

El vicepresidente enfatizó que la estrategia económica del Gobierno se basa en dos componentes inseparables: el ajuste fiscal y el crecimiento económico.

“No existe ajuste fiscal sin crecimiento y tampoco crecimiento sin ajuste fiscal”, afirmó.

De acuerdo con el Ejecutivo, la iniciativa busca enviar una señal de confianza a los inversionistas nacionales e internacionales, mostrando el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las cuentas públicas.

El debate apenas comienza en el Congreso, donde distintos sectores políticos y empresariales han solicitado revisar algunos artículos antes de su aprobación definitiva.