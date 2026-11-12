“Si el país no acepta la ley de rescate fiscal, no es inflación, sino recesión”: Alberto Casas

En la mañana de este jueves, 12 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el periodista, político y diplomático colombiano Alberto Casas, quien desglosó la situación económica que vive el país en la coyuntura actual.

En su primera intervención, el ‘Doctor’ Casas, como también se le conoce, explicó el problema de la inflación actualmente en el país.

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“Está en el costo de la vida, es decir, en el momento en que la gente va a un restaurante, o en el momento que va a un supermercado y encuentra que hoy la plata no le está rindiendo lo mismo de lo que le rendía antes. Ese es el problema más delicado porque el Gobierno tiene que afrontar ese momento, que es el de que la gente en un restaurante, por ejemplo, que es la variación anual más fuerte: alimentos, bebidas no alcohólicas, junto con alojamientos, servicios públicos, restaurantes y hoteles, concentraron la mayor parte de las variaciones del mes. Ahí es donde le duele”, comentó.

En esa línea, tras ser cuestionado sobre cuál sería, entonces, una posible solución para afrontar la inflación, aseveró que la única forma es subir las tasas de interés.

Tasa de interés: ¿solución inmediata a la inflación?

“No hay más remedio que subir la tasa de interés, lo cual trae unos problemas distintos, y es que cada vez que el banco sube la tasa de interés, la economía se enfría. Entonces, al Gobierno no le gusta que le pase eso, en medio de las aguas turbulentas que está manejando, el aumento de la tasa de interés no le cae bien para nada”, dijo.

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Y aclaró, en esa línea, que la solución inmediata am inflación, especialmente por tiempos, no pasa por la ley de rescate fiscal anunciada por el Gobierno De la Espriella.

“La ley de rescate, primero que todo, se demora, y el Banco de la República considera que al final del año la inflación será del 7.1%, es decir, más alta de la que está ahora, y eso se traduce inmediatamente en el supermercado”, dijo.

La ley de rescate fiscal

A pesar de lo anterior, sí dejó entre ver que esta ley económica es necesaria en Colombia, pues según afirmó, la situación del país es “muy delicada”.

“Lo principal es que nos estamos comportando en Colombia como si las cosas fueran normales, y las cosas no están normales. Si el país no acepta la ley de rescate, ya no es la inflación, sino ya es la recesión , es decir, la imposibilidad de cumplir con los pagos y llegaríamos a una situación que de cada dos pesos que reciba el Gobierno, un peso se va para pagar deuda. Entonces, la situación es muy delicada”, subrayó.

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Y así, concluyó: “El Congreso está discutiendo la ley de rescate como si fuera otra vez una reforma tributaria y no, la reforma tributaria es más impuestos. Si el país no reconoce esa situación, vamos a un desastre mayor”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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