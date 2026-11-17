Cristian Valencia Prieto, de 30 años, murió tras un ataque registrado en medio de un enfrentamiento entre hinchas en Sogamoso, Boyacá.

Sogamoso, Boyacá

Un nuevo hecho de violencia entre hinchas del fútbol se registró en Sogamoso, Boyacá, donde un enfrentamiento entre seguidores de Atlético Nacional y Millonarios dejó una persona muerta y otra herida, según el reporte preliminar de las autoridades.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron durante un encuentro deportivo organizado por hinchas de Atlético Nacional. En medio de la actividad, dos jóvenes que serían seguidores de Millonarios ingresaron a las canchas donde se desarrollaba la jornada, tomaron una de las banderas del equipo antioqueño y huyeron del lugar.

Esta situación habría provocado la reacción de los asistentes, quienes persiguieron a los dos jóvenes y los agredieron con arma blanca. Ante lo ocurrido, uniformados de la Policía Nacional intervinieron para controlar la situación y coordinar el traslado de los heridos a la Clínica El Laguito.

En el centro asistencial, Cristian Valencia Prieto, de 30 años, ingresó en estado crítico y posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. El segundo afectado, de 22 años, permanece bajo atención médica y, según el reporte conocido, se encuentra fuera de peligro.

El secretario de Seguridad de Sogamoso, Ángelo Naranjo, confirmó a Caracol Radio que el encuentro deportivo no contaba con los permisos correspondientes ni con un dispositivo de seguridad, debido a que se trataba de una actividad de carácter privado.

El funcionario rechazó lo ocurrido y señaló que la Administración Municipal, en articulación con las secretarías de Seguridad y Deporte, comenzará a implementar las medidas pertinentes para fortalecer el control de este tipo de actividades.

El propósito, explicó, es evitar que hechos de intolerancia y violencia vuelvan a presentarse en los escenarios deportivos del municipio.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los episodios de violencia asociados a las rivalidades entre hinchadas del fútbol colombiano, así como la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y seguridad para garantizar que los espacios deportivos sean escenarios de convivencia y no de agresiones.