Boyacá

El anuncio del presidente Abelardo De la Espriella de retirar del proyecto de Ley de Rescate Económico la propuesta de ampliar el IVA a los productos de la canasta familiar y los insumos agropecuarios generó reacciones entre los representantes a la Cámara por Boyacá. A través de sus cuentas en la red social X, los congresistas Yamit Noé Hurtado, Héctor Chaparro y José Luis Bohórquez expusieron sus posiciones frente a la decisión del Gobierno, con opiniones que van desde el respaldo hasta los cuestionamientos por el planteamiento inicial de la reforma.

El representante Yamit Noé Hurtado destacó la disposición del presidente para modificar la iniciativa y abrir espacios de concertación en el Congreso. “Importante mensaje el que ha enviado el presidente @ABDELAESPRIELLA al país: el proyecto de Ley de Rescate no es una imposición, es un proyecto en construcción, ¡y no habrá IVA para la canasta familiar!”, manifestó.

El congresista también se refirió a las discusiones que tendrán lugar en el Legislativo y a la necesidad de que la propuesta tenga en cuenta las condiciones económicas de diferentes sectores de la población. “Las discusiones que daremos esta semana en el Congreso serán serias y fundamentadas, para que esta ley responda con soluciones a la crisis fiscal que enfrenta el país, sin darle la espalda a la clase media, al campo, a la salud ni a los trabajadores colombianos. ¡Estamos comprometidos con esa tarea!”, señaló.

Hurtado agregó que el país necesita disposición para alcanzar acuerdos y trabajar de manera conjunta frente a las dificultades fiscales. “Eso es lo que necesita Colombia: capacidad de escucha y disposición para los consensos. A nuestro país lo levantamos teniendo de frente las conversaciones difíciles y trabajando todos en la misma dirección”, concluyó.

Por su parte, el representante Héctor Chaparro respaldó el retiro de la propuesta de gravar los alimentos básicos y los insumos utilizados por el sector agropecuario. En su publicación señaló: “Acertada decisión del presidente @ABDELAESPRIELLA de retirar de la Ley de Rescate la propuesta de ampliar la base gravable del IVA a la canasta familiar y a los insumos agropecuarios”.

El congresista indicó que esta decisión coincide con la posición que había manifestado su colectividad frente a la iniciativa. “Esta decisión está en sintonía con la posición expresada por varios partidos, entre ellos el @PartidoLiberal, desde donde ya nos habíamos pronunciado sobre la inconveniencia de esta medida”, agregó.

Una posición diferente expresó el representante José Luis Bohórquez , quien cuestionó al Gobierno por anunciar inicialmente la posibilidad de gravar con IVA del 19 % los productos de la canasta básica y posteriormente retirar esa propuesta. “Bienvenidos al gobierno milagro: hace unas horas salió Abelardo a salvarnos de su propio anuncio del IVA del 19 % a canasta básica familiar e insumos agropecuarios”, publicó.

Bohórquez también señaló que, a su juicio, el anuncio presidencial no resuelve otras preocupaciones relacionadas con las medidas tributarias contempladas en la propuesta económica. “Le quedó faltando: IVA al internet de estratos 1, 2 y 3. Aumentó en salud, y en renta de personas naturales”, añadió.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar