Chita, Boyacá

Como William Gómez, Roberto Cifuentes, Pedro Luis Sepúlveda Rincón y José Alirio Cuevas fueron identificados los cuatro mineros que murieron tras una explosión, al parecer por acumulación de gases en la mina La Victoria de vereda La Playa del municipio de Chita, al norte de Boyacá.

El director de la Defensa Civil del departamento, Felipe Pérez indicó que se trató de una explotación de carbón con varios socavones y que las autoridades deberán requerir a los titulares mineros para establecer las condiciones en las que operaba la mina y determinar las causas de la emergencia.

En lo corrido de 2026 han muerto en accidentes en minas de carbón y esmeraldas en Boyacá por lo menos 19 personas.