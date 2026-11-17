Con gran preocupación se encuentran los familiares de siete integrantes de una misma familia que permanecen desaparecidos luego del naufragio de una embarcación ocurrido el lunes 16 de noviembre en el sector de Punta Cañón, en la Alta Guajira. Entre las personas se encuentran cuatro adultos y tres menores de edad, uno de ellos una bebé de aproximadamente un año.

De acuerdo con información conocida, el accidente marítimo se habría presentado cerca de las 11:00 de la mañana. En la lancha se movilizaban alrededor de 13 personas, de las cuales seis habrían sido rescatadas, mientras continúan las labores para encontrar a los demás ocupantes.

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La incertidumbre aumentó con el paso de las horas, luego de que llegara la noche sin información sobre el paradero de los desaparecidos. A través de videos difundidos en redes sociales, familiares, entre ellos Kisia Alejandra Arends, solicitaron apoyo urgente de las autoridades para intensificar las operaciones de búsqueda.

“Necesitamos que todas las autoridades competentes nos puedan dar apoyo (...) Ya hicimos los reportes pertinentes y necesitamos que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares lo más pronto posible”, precisó la mujer.

Activación de los protocolos de búsqueda

Frente a la emergencia, la Personería Municipal de Uribia confirmó que, según la información suministrada por la Armada Nacional y la Capitanía de Puerto Bolívar, las labores de búsqueda comenzaron aproximadamente a las 6:50 de la noche.

El organismo indicó que personal de buzos de la Armada adelanta las operaciones en el sector con el acompañamiento de una embarcación de Cerrejón. Asimismo, señaló que se esperaba la incorporación de otros medios marítimos para dar continuidad al rastreo.

Por su parte, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Uribia informó que solicitó el apoyo de la Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, y puso la situación en conocimiento de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para que se adelanten las acciones correspondientes.

Mientras avanzan los operativos, pescadores artesanales y habitantes de comunidades cercanas también se han sumado a la búsqueda. Las circunstancias que provocaron el naufragio todavía no han sido establecidas oficialmente, aunque entre las primeras versiones se mencionan las condiciones del oleaje y una posible sobrecarga de la embarcación.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la emergencia, mientras las familias esperan noticias sobre sus seres queridos y piden que se refuercen los esfuerzos para lograr su pronta localización.