La expectativa por la final de la Copa Sudamericana ya se siente en el sector hotelero de Barranquilla. Mario Muvdi, presidente de la junta directiva de Cotelco Atlántico, aseguró que la demanda de alojamiento ha aumentado considerablemente y estimó que la ocupación hotelera estaría llegando al 100 %, ante la llegada de aficionados, periodistas y representantes de los equipos participantes.

“Pienso que estamos al 100%. La mayoría de hoteles ya están esperando confirmación de reserva, pero unas que se cancelen, otras que se venden enseguida. Así que hay que seguir esperando que la gente siga insistiendo”, manifestó Muvdi.

El dirigente gremial agregó que las solicitudes de alojamiento son permanentes, especialmente de aficionados que lograron conseguir entradas para la final y tiquetes aéreos a última hora.

Cartagena y Santa Marta, alternativas para los aficionados

Ante la poca disponibilidad de habitaciones en Barranquilla, Muvdi señaló que los grupos numerosos podrían buscar alojamiento en ciudades cercanas como Cartagena y Santa Marta. Asimismo, confirmó que ya han llegado aficionados, periodistas, representantes y los equipos participantes, situación que contribuirá a mantener la ocupación hotelera durante toda la semana.

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Por otra parte, el presidente de Cotelco Atlántico destacó que durante el puente festivo la ocupación hotelera superó el 60%, una cifra que calificó como positiva. También resaltó que Barranquilla ha diversificado su oferta turística y ya no depende exclusivamente de los visitantes por negocios, sino que recibe viajeros atraídos por conciertos, partidos de fútbol y béisbol y diferentes competencias deportivas.