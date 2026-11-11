Alcalde de Uribia confirma secuestro de su esposa y pide apoyo de las autoridades

El alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, confirmó el secuestro de su esposa, Nancy Gómez, gestora social del municipio y madre de sus hijos, ocurrido durante las primeras horas de este miércoles en esa población de La Guajira.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el mandatario manifestó que atraviesa una difícil situación familiar y pidió solidaridad y colaboración a los habitantes de Uribia para contribuir con la ubicación de su esposa.

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“Hace pocos minutos mi esposa, Nancy Gómez, gestora social de nuestro municipio y madre de mis hijos, ha sido secuestrada”, señaló el alcalde.

Buitrago García solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, así como a las Fuerzas Militares, la Policía, la Gobernación de La Guajira y demás autoridades, articular de manera inmediata los esfuerzos para adelantar la búsqueda y reforzar la seguridad.

El mandatario también pidió activar los protocolos de búsqueda y adoptar medidas preventivas en las vías y corredores fronterizos, ante el riesgo de que la mujer pueda ser trasladada fuera del país.

El alcalde hizo además un llamado a los habitantes de Uribia para que permanezcan atentos y entreguen a las autoridades cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de Nancy Gómez.

“Confío en Dios, en nuestro presidente, en nuestras autoridades y en el apoyo de nuestra comunidad para lograr la pronta liberación de Nancy”, concluyó.

Gobernador de La Guajira activa coordinación con el Gobierno Nacional

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, rechazó y lamentó el secuestro de Nancy Gómez y confirmó que el hecho ocurrió hacia las 6:10 de la mañana de este miércoles.

Aguilar aseguró que desde el momento en que conoció el caso estableció comunicación con el Gobierno Nacional y se desplegaron las capacidades institucionales para atender la situación.

“Hemos coordinado directamente con el ministro de Defensa y el general Mora. Asimismo, el director del Gaula se desplazará a La Guajira para liderar las acciones y fortalecer la coordinación operativa que permita lograr su pronta liberación”, indicó el gobernador.

El mandatario departamental señaló que fue establecido un plan de acción inmediata en coordinación con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública para avanzar en la búsqueda de la gestora social.

“No escatimaremos esfuerzos institucionales para lograr su regreso sana y salva”, afirmó Aguilar.