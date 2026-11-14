Uribia marchó para exigir la liberación de la primera dama Nancy Gómez

Con globos, pañuelos blancos y mensajes de esperanza, miles de habitantes de Uribia, La Guajira, participaron en una marcha pacífica y velatón para exigir la liberación de Nancy Gómez, primera dama y gestora social del municipio.

La movilización reunió a estudiantes, familiares y miembros de la comunidad, quienes elevaron oraciones y expresaron su solidaridad bajo el lema “Nancy, te esperamos sana y salva”. Los participantes también hicieron un llamado a quienes la mantienen en cautiverio para que respeten su vida y permitan su regreso a casa.

Así ocurrió el secuestro

El secuestro de Nancy Gómez se registró durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando cuatro hombres armados la interceptaron en una camioneta tipo Toyota, cerca de un gimnasio al que asistía habitualmente en Uribia.

Desde entonces, las autoridades desplegaron operativos de búsqueda con apoyo de helicópteros Black Hawk y unidades terrestres, además de implementar un plan candado en la zona fronteriza con Venezuela.

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Recompensa de $300 millones

En medio de las labores para establecer su paradero, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes suministraran información que permitiera encontrar a la gestora social.

Asimismo, Colombia solicitó apoyo de cooperación diplomática a Venezuela para fortalecer las acciones de búsqueda en la zona fronteriza.

Mientras avanzaban los operativos, la comunidad de Uribia mantuvo su llamado por la liberación de Nancy Gómez y pidió que regresara sana y salva a su hogar.