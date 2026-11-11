Hasta $300 millones de recompensa para localizar a Nancy Gómez, gestora social de Uribia

Por instrucciones del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del ministro de Defensa, Jorge Mora, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, encabeza a esta hora la coordinación operativa con el coronel Reyes, del Gaula del Ejército, y el coronel Ojeda, del Gaula de la Policía Nacional.

La prioridad es intensificar las operaciones de búsqueda, desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública y lograr la pronta localización de Nancy Gómez, gestora social de Uribia, velando por su vida e integridad.

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Como parte de esta respuesta institucional, la Gobernación de La Guajira, en coordinación con las autoridades competentes, anuncia una recompensa de hasta $300 millones por información veraz, oportuna y efectiva que permita dar con la ubicación de Nancy Gómez.

“Desde la Gobernación de La Guajira estamos poniendo todas nuestras capacidades institucionales a disposición de las autoridades para lograr la pronta localización de Nancy Gómez. Hemos articulado esfuerzos con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, y ofrecemos una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que nos permita encontrarla. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y les aseguramos que no descansaremos en esta búsqueda”. Expresó el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque.

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La Gobernación de La Guajira hace un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda contribuir a la localización de Nancy Gómez, gestora social de Uribia. Se invita a quienes tengan datos relevantes a comunicarlos oportunamente a las autoridades .