El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que de las trece personas que naufragaron en aguas frente a La Guajira, seis han sido rescatadas con vida, pero una persona perdió la vida.

Asimismo, el mandatario del país confirmó que seis más permanecen desaparecidas.

“Desde el primer momento, la Armada Nacional, en coordinación con el Gobierno nacional, ha desplegado sus capacidades para atender esta emergencia”, indicó.

El naufragio de las trece personas se dio en el sector de Punta Cañón, en la Alta Guajira, en jurisdicción del municipio de Uribia el pasado lunes festivo, 16 de noviembre.

La persona que perdió la vida se trata de un niño de tres años.