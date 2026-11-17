Un nuevo caso de secuestro se reportó en el municipio de Tamalameque, Cesar. Esta vez, la víctima sería el ganadero Juan Salazar Romero, de 68 años, quien habría sido interceptado por hombres que lo obligaron a subir a una camioneta cuando se encontraba en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación del Cesar, el hecho motivó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) Permanente, desde donde se coordinaron acciones institucionales para atender la situación y avanzar en la búsqueda del adulto mayor.

Activación de Plan Candado

Como primera medida, y por instrucción de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, se puso en marcha un Plan Candado con participación de la Policía Nacional y el Ejército, con el propósito de ubicar a Juan Salazar Romero y establecer las circunstancias de su desaparición.

Salazar Romero es padre del actual gerente del hospital de Tamalameque y de Yennis Vanessa Salazar Zabaleta, quien se desempeñó como personera de ese municipio.

Cabe recordar que el año pasado Yennis Vanessa Salazar Zabaleta también fue víctima de secuestro, hecho que fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Gobernación del Cesar señaló que todas las instituciones trabajan de manera articulada para atender la situación y lograr el regreso del adulto mayor.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre los responsables del hecho ni sobre el paradero de Juan Salazar Romero.