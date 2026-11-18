Más de 30 horas después del naufragio de una embarcación en el sector de Punta Cañón, en la Alta Guajira, continúa la búsqueda de varias personas desaparecidas, entre ellas dos menores de edad. En la lancha viajaban 14 pasajeros, 13 de ellos integrantes de la familia Arends Wouriyuu.

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Kissia Alejandra Arends entregó detalles sobre las personas que permanecen desaparecidas y manifestó su preocupación por la respuesta de las autoridades durante las primeras horas de búsqueda.

Entre los desaparecidos se encuentran su prima Ana Robles Arends, Joan Emilio, hijo de esta; Samantha, una niña de un año, hija de su prima Miledu, y un hombre que identificó como Galvis.

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“Sí, hasta el momento, dentro de las personas que se encuentran desaparecidas, tenemos a mi prima Ana Robles Arends, tenemos a su hijo Joan Emilio, a la hija de mi prima Miledu, la niña de un año, Samantha, y tenemos al señor Galvis, que era una persona que acompañaba pues a Miledu en labores generales”, relató Arends.

Fuertes olas habrían provocado el naufragio

Sobre las circunstancias de la emergencia, la familiar explicó que, presuntamente, el fuerte oleaje habría provocado que los pasajeros terminaran en el agua.

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“Presuntamente el fuerte oleaje les generó este incidente, realmente, según lo que manifiestan y aparentemente los golpearon dos primeras olas y una tercera ola pues los embistió, generando que la lancha se deslizara, sacara pues a todo el mundo de la embarcación”, contó.

Además, aclaró que la embarcación no se volcó, pero sí se llenó de agua, lo que ocasionó que todos sus ocupantes quedaran por fuera.

“No se generó como tal un volcamiento, pero sí alcanzó a llenarse la lancha de agua y las personas quedaron todas por fuera de la embarcación”, explicó.

Las dificultades de transporte en la Alta Guajira

Arends también explicó que los desplazamientos marítimos son necesarios para los habitantes de las zonas más apartadas de La Guajira, quienes deben trasladarse hasta Uribia para adquirir alimentos, gasolina y otros productos básicos.

“Nosotras las personas de la zona de extremo norte normalmente requerimos generar grandes abastecimientos de productos, gasolina, víveres, mercados, para poder subsistir en estas zonas tan remotas donde normalmente no hay forma de adquirir nada y lo que hacemos es nos dirigimos hacia la zona de Uribia, bien sea por vía marítima para hacer la compra de estos víveres”, señaló.

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Agregó que las condiciones de las vías terrestres, especialmente durante la temporada de invierno, dificultan la movilidad de las comunidades.

“Ahorita como hemos estado con el tema del invierno y las vías de la Alta Guajira no tienen buenos accesos terrestres, pues esto genera que muchos wayuus tengamos que desplazar por vías marítimas, exponiendo también nuestras vidas por la necesidad de abastecimiento de productos”, manifestó.

Familiares cuestionan el apoyo de las autoridades

Uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con la respuesta de las entidades encargadas de atender la emergencia. Según Arends, los familiares y pescadores de la zona asumieron gran parte de las primeras labores de búsqueda, mientras esperaban un mayor acompañamiento institucional.

“Pues como ustedes mencionaron, ya después de más de casi 30 horas hasta, pues creería yo que esta mañana no se tuvo el apoyo que requeríamos”, afirmó.

La entrevistada aseguró que la alerta se dio poco después de conocer lo ocurrido, pero que el respaldo recibido no correspondió a lo que necesitaban.

“Es de conocimiento general que en las primeras horas dimos la alarma casi que apenas supimos. Esperábamos un mejor apoyo por parte de las autoridades, nos dieron unos pequeños puntos de apoyo, no lo que esperábamos, tampoco creemos que lo que requeríamos, ya que las embarcaciones familiares, locales y de pescadores nos apoyaron siempre en todo momento”, relató.

También indicó que los familiares permanecieron buscando durante toda la noche, sin descanso.

“Incluso la primera búsqueda fue 24 horas, no descansamos, nuestros familiares no volvieron esa noche buscando, sin embargo pues no hubo ese mismo apoyo por parte de las entidades que creíamos que nos podían dar el apoyo que se requería”, agregó.

Sobre el acompañamiento institucional más reciente, Arends informó que recibieron apoyo aéreo y que les anunciaron la llegada de embarcaciones de la Armada Nacional.

“Recientemente el día de ayer, pues nos apoyaron con sobrevuelo de 40 a 30 minutos aproximadamente, con un helicóptero y el día de hoy nos manifestaron que ya había una embarcación en el sitio de la Armada Nacional y venía otra en camino, pues estamos esperando, que dijeron que iban a llegar al puerto donde nos encontrábamos”.

Al cierre de la entrevista, los familiares continuaban esperando el apoyo anunciado cerca de Puerto Bolívar, mientras permanecían a la espera de noticias sobre sus seres queridos.