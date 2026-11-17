El dólar estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos, tales como, el petróleo, el café y las flores. Por tal motivo, las variaciones afectan a distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, empresarios e inversionistas.

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Valor del dólar hoy en Colombia

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia inicia la jornada en $3.316,7 pesos (COP) para este martes 17 de noviembre de 2026.

Lo que frente al reporte del 13 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del martes con un crecimiento de 14,79 pesos colombianos.

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Cambio dólar a peso colombiano

Recuerde que los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 17 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,203 - Venta a $3.289

Compran a $3,203 - Venta a $3.289 Cali: Compran a $3.085 - Venta a $3.265

Compran a $3.085 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.300 - Venta a $3.335

Compran a $3.300 - Venta a $3.335 Medellín: Compran a $3.174 - Venta a $3.289

Compran a $3.174 - Venta a $3.289 Pereira: Compran a $3.200 - Venta a $3.260

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Sol peruano

Se usa como moneda oficial únicamente en Perú. Nació originalmente como sol de plata en 1863, su nombre pasó de ser el inti y el nuevo sol al sol peruano, y hoy destaca en Sudamérica por su gran estabilidad económica frente a la inflación. La divisa inicia la jornada con una cotización de $970,10 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un perdida de $4,19 equivalente al -0,43%.

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Peso argentino

El peso argentino es la moneda oficial de Argentina y una de las divisas que más ha cambiado de nombre y perdido ceros en la historia moderna debido a la alta inflación, e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2,14 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $0,009 pesos colombianos y una variación del 0.45%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 93,60 dólares, lo que representa un crecimiento de 1.27% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,78 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,26 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 17 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 64.976,5 dólares, lo que representa una variación de 805,1 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda recupera 1,22%.

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