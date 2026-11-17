Durante el vuelo de regreso a Roma, tras su visita a Uruguay, Argentina y Perú, el papa León XIV abordó asuntos sensibles de su pontificado: su estado de salud, la crisis económica argentina, la polarización política y una eventual renuncia.

Sobre su encuentro con el presidente Javier Milei, aseguró que su mensaje “no es político” y explicó que conversaron sobre las dificultades económicas de Argentina y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables. Destacó la disposición del mandatario a escuchar sus planteamientos.

El pontífice cuestionó la creciente concentración de la riqueza y defendió una distribución más equitativa de los recursos, el fortalecimiento de la clase media y la creación de empleo.

También lanzó una advertencia sobre la confrontación ideológica: “La polarización no es casual. En muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”. Denunció la influencia de los algoritmos y pidió superar el odio político mediante el diálogo y la reconciliación.

En cuanto a su salud, reveló que el cáncer pulmonar fue descubierto durante controles rutinarios, cuando no presentaba síntomas. Confirmó que el tumor fue extirpado completamente y que no necesita tratamientos oncológicos adicionales, aunque continuará bajo vigilancia médica.

Finalmente, descartó presentar una renuncia anticipada, como hizo Francisco ante una eventual incapacidad: “¡No! Por ahora no veo ninguna necesidad”, respondió. León XIV cerró así su viaje latinoamericano con un mensaje dirigido a gobernantes y ciudadanos: menos guerra, menos división y mayor compromiso con la dignidad humana y el bien común.

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