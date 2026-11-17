El vicepresidente José Manuel Restrepo, anunció desde Nueva York avances de financiación e inversión por US$25.900 millones de dólares durante la primera jornada de la “Milagro Week”, un evento enfocado en impulsar la estrategia económica del gobierno nacional.

Se trata de US$21.400 millones de recursos previstos por el Banco Mundial, el CAF y el BID, y US$4.500 millones en anuncios de inversión de empresarios.

“Y hoy el banco mundial incluye para el sector privado US$10 millones de dólares. La CAF incluye para el sector privado US$5.4 millones de dólares, y el banco interamericano de desarrollo para el sector privado 6 millones de dólares. Lo cual significa que en este momento en el marco de la “Milagro Week” Colombia ha logrado avances en la posibilidad de recursos para financiar sus proyectos de inversión por US$ 25.9 millones de dólares para los próximos 4 años”, aseguró el vicepresidente.

El vicepresidente aseguró, que Colombia presentó un portafolio de 110 proyectos, con los que busca atraer capital internacional, fortalecer sectores estratégicos y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico.

“Son 700 personas que están aquí para conocer 110 proyectos de inversión que Colombia le ha presentado al mundo de los inversionistas”, señaló Restrepo.

De otro lado La CAF, a través de su representante en Colombia, Rodrigo Peñailillo, anunció una disponibilidad de US$5.400 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la presidencia de Ilan Goldfajn, contempla US$6.000 millones de dólares.

Inversión

Avianca – US$3.000 millones en los próximos tres años para fortalecer su operación y crecimiento en el país.

Grupo Plata – US$400 millones: amplía su inversión prevista de US$60 millones a US$400 millones en tres años. La meta es llevar crédito formal a las mipymes y combatir el gota a gota y el pagadiario.

Greenwood Energy – US$1.100 millones para proyectos de energía eólica en La Guajira.

Campo Capital y Climate Asset Management – US$50 millones en inversión agroforestal en La Primavera, Vichada, a partir de julio de 2027, para generar empleo y reactivar la economía del Llano.

Grupo Yıldırım / Cerro Matoso: avanza con el Plan Destrabe y hay interés en nuevas inversiones en minería, minerales críticos, infraestructura portuaria y logística.

Inversión para el Vichada

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una inversión de US$50 millones de Campo Capital y Climate Asset Management para desarrollar un proyecto agroforestal en el municipio de La Primavera, Vichada, durante la jornada de “Milagro Week”

“Esta inversión va a generar mucho empleo y a reactivar la economía de los municipios del Llano. Es una demostración de la confianza que estamos construyendo para que lleguen nuevos proyectos a Colombia”, destacó el vicepresidente Restrepo.

Megan Riley, representante de Climate Asset Management, explicó que la firma decidió realizar su primera inversión en Colombia por la solidez de Campo Capital como socio operador y el atractivo de un proyecto que combina rentabilidad comercial con beneficios para el clima y la naturaleza.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, resaltó el potencial del marañón como cultivo del futuro y su capacidad para impulsar nuevas actividades productivas en Vichada.