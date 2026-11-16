Mejores CDT para invertir la prima en diciembre 2026: bancos con rentabilidad superior al 10%
Vea un listado de bancos que ofrecen el mejor porcentaje para abrir un CDT, ya sea digital o físico a 6 o 12 meses.
El Certificado de Depósito a Término (CDT) es uno de los mecanismos de ahorro más famosos en Colombia, generando regalías a corto y mediano plazo, lo que permite rentabilizar el dinero a tasa fija o variable a través de bancos.
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El CDT se caracteriza por ser una inversión de bajo riesgo que garantiza ganancias. Una de sus particularidades es que entre más largo sea el lapso y mayor sea el monto de dinero, más ganancias se obtendrán.
¿Cuáles son los mejores CDT para invertir la prima de Navidad?
Este ejercicio se realizará tomando en cuenta la prima de un trabajador con el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia 2026, siendo esta de $1.000.000 pesos, y a tasa fija.
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Banco de Bogotá
- A 6 meses al 10,80%: recibe $1.049.802
- A 1 año al 11,20%: recibe $1.105.969
Banco Finandina
- A 6 meses al 12.50%: recibe $1.054.514
- A 1 año al 12.50%: recibe $1.125.000
Pibank
- A 6 meses: recibe $1.049.142
- A 1 año: recibe $1.124.800
Banco Popular
- A 6 meses al 11,00%: recibe $1.051.423
- A 1 año al 11,40%: recibe $1.109.440
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OTRAS OPCIONES PUEDEN SER CON MENOR %:
Davivienda
- A 6 meses al 9,30%: recibe $1.043.648
- A 1 año al 9,35%: recibe $1.090.240
Bancolombia
- A 6 meses al 8,55%: recibe $1.040.198
- A 1 año al 8,75%: recibe $1.055.213
Diferencias entre CDT con tasa fija y variable
- CDT tasa fija: en este, la ganancia para la persona que invierte su dinero se pacta desde el inicio y no tendrá alteraciones sin importar la variabilidad en el mercado. Este es ideal para tener un ahorro seguro y sostenible.
- CDT tasa variable: el Banco de la República explica que este está “atado” al Depósito a Término Fijo (DTF) o el Indicador Bancario de Referencia (IBR), lo que significa que las ganancias (intereses) suben o bajan dependiendo de la economía nacional.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...