Presupuesto 2027 y reforma tributaria marcaron la agenda económica en los 100 días De La Espriella

Un presupuesto por 634,9 billones de pesos, que tuvo que fijarse vía decreto, es el Presupuesto General del país para el 2027. Luego de un error en el trámite legislativo en el Congreso de la República, que impidió su conciliación final, el gobierno expidió el decreto con un monto superior al que se había presupuestado en el gobierno pasado, que era de 557 billones de pesos.

El Gobierno lo denominó como el presupuesto de la verdad, debido a la inclusión de partidas que se encontraban desfinanciadas o no contempladas en proyectos iniciales, como plata para la salud, las pensiones y los subsidios.

“Se ha optado por una política de responsabilidad, sincerar la situación porque la confianza se construye sobre la base de la verdad. Tomar medidas urgentes para identificar partidas que pudiesen liberar recursos para atender la emergencia. Adoptamos una medida preventiva, que fue congelar la ejecución presupuestal. Lo hicimos porque el gasto venía desbordado especialmente en los últimos meses del gobierno anterior”, señaló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, al momento de la radicación de este proyecto en el Congreso.

Semanas después, el jefe de la cartera de Hacienda radicó ante el Congreso de la República la denominada ley de rescate fiscal, más conocida como la reforma tributaria.

Esta es una de las apuestas más ambiciosas e importantes de estos primeros 100 días del Gobierno. El 29 de octubre el Gobierno presentó este proyecto al Congreso con el fin de ajustar las finanzas del país en alrededor de 45 billones de pesos.

Señaló que lo haría a través de tres asuntos clave:

- El primero sería a través del recorte del Estado. Van a reducir el 50% en el gasto de contratos por prestación de servicios a partir de 2027, y un 20% de gastos de nómina. El Gobierno señala que cerca del 70% del ajuste viene de medidas sobre el gasto.

- El segundo asunto son los nuevos impuestos:

Propuso en el texto radicado que la cerveza, el café, el tomate, algunas frutas, así como los vapeadores tendrían un IVA del 19%. Pero el Gobierno señala que a las personas de ingresos más bajos les van a devolver ese impuesto.

Un hecho que generó polémica incluso en sectores afines al Gobierno que señalaron que no apoyarían grabar la canasta básica familiar.

Pero también personas con ingresos superiores a los 5 millones de pesos tendrían que empezar a pagar renta; la prepagada saldría más costosa, así como las compras por Temu o Shein incluso de menos de $ 600.000 pesos.

Diversos expertos respaldaron la propuesta de ajuste, y otros expresaron sus críticas.

“Era algo absolutamente necesario. Seguramente habrá aspectos de la ley que suscitarán controversia, debate, en los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bienvenido a esa conversación, pero en el agregado en su conjunto, la idea de recortar el gasto en 40 billones y buscar mejorar la recaudación, es una idea que merece respaldo. El gobierno necesita este tipo de apoyo, no son decisiones fáciles, son decisiones controversiales, pero eso es gobernar”, afirmó en ese momento el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

- Y el tercer asunto es vender algunos bienes del Estado, por ejemplo han considerado vender hoteles, centros comerciales y hasta Ferraris que están a manos de la Sociedades de Activos Especiales. E incluso algunos sectores le han propuesto vender activos como ISA y Ecopetrol.

Por supuesto, el Congreso tiene la última palabra. Pero el Gobierno advierte que sin estas medidas, el déficit de 2027 llegaría a 9,4% del PIB lo que pone en una crisis al Gobierno