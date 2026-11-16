Con 3.000 millones de dólares, Avianca renovará su flota incorporando 61 aviones nuevos hasta 2029

Avianca Group desembolsará 3.000 millones de dólares para adquirir e integrar 61 aeronaves de última generación a su flota en un horizonte de tres años, comprendido entre 2027 y 2029.

El dato financiero salió a la luz originalmente en Estados Unidos, durante el desarrollo de la Milagro Week en Nueva York, escenario en el que el Gobierno nacional promueve oportunidades de negocio ante inversionistas globales.

Tras dialogar con Gabriel Oliva, presidente de Avianca; el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, calificó este movimiento de capital como el primer gran anuncio de la misión oficial, aunque en ese momento se mantuvieron en reserva las especificaciones de la operación.

A diferencia de los reportes trimestrales habituales en los que la aerolínea suele comunicar sus movimientos financieros de manera discreta, la magnitud de esta compra motivó a darle mayor visibilidad pública. El programa de adquisición combina equipos de cabina angosta con aviones de doble pasillo, diseñados para cubrir rutas internacionales de largo aliento.

La hoja de ruta para la recepción de las 61 unidades quedó distribuida en tres etapas anuales:

La primera fase se llevará a cabo en el 2027. Durante este tiempo se recibirán 18 aeronaves nuevas que demandarán cerca de una tercera parte del presupuesto total, equivalente a unos 1.000 millones de dólares. Este primer lote estará conformado por 16 equipos de un solo pasillo con un valor estimado de 50 millones de dólares por unidad, sumando 800 millones, y dos aeronaves de cabina ancha avaluadas en aproximadamente 100 millones de dólares cada una.

La segunda fase se realizará durante el año 2028, la expansión se acelerará con la llegada de 23 aviones adicionales a la operación. Por último, la tercera fase se completará en el 2029, cerrando el cronograma con la incorporación de las últimas 20 unidades, completando así la meta proyectada.

Aunque aún no se precisa la proporción exacta entre aeronaves de corto y largo alcance para los dos últimos años del plan, el programa deja abierta la puerta a que la cifra total de inversión supere los 3.000 millones de dólares. Esto ocurriría al sumar partidas presupuestales extra destinadas exclusivamente a innovación y desarrollos tecnológicos de la compañía.