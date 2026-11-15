Irán reportó el hundimiento de un petrolero tras explosiones por minas en el estrecho de Ormuz

Dos petroleros sufrieron fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico, informó este domingo la Guardia Revolucionaria iraní.

“En las últimas horas, dos petroleros que navegaban por la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz sufrieron explosiones de gran magnitud tras chocar contra minas navales”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar aseguró que ambos buques habían apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar de manera “ilegal” el estrecho con el apoyo de las fuerzas estadounidenses y que se incendiaron tras las explosiones.

Uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo, se hundió en aguas del sur del golfo Pérsico, según la Guardia Revolucionaria, que advirtió a los pescadores de la zona del peligro de colisionar con sus restos.

Las fuerzas iraníes no identificaron la bandera de los petroleros ni informaron sobre posibles víctimas o la situación de sus tripulaciones, pero advirtieron de que los buques que utilicen rutas “no autorizadas” correrán la misma suerte.

Poco antes, la organización de la Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) había informado de un ataque contra un petrolero cerca de Khasab, en Omán, sin identificar a los responsables ni precisar si guarda relación con los incidentes anunciados por Irán.

La UKMTO indicó que había recibido un informe de las autoridades marítimas indias sobre “un ataque a un petrolero mientras transitaba por el golfo Pérsico en dirección este, antes de entrar al estrecho de Ormuz”.

Irán reportó el sábado al menos cinco incidentes con buques, en medio de una intensificación de estos sucesos desde mediados de septiembre y del pulso entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Teherán mantiene restringido el tránsito por este paso marítimo y amenaza con atacar a los buques que utilicen rutas alternativas “no autorizadas”, mientras Washington ha impuesto un cerco naval sobre sus puertos.

Según los datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), desde el inicio del conflicto hasta el 11 de noviembre se habían confirmado 134 incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y otras aguas de Oriente Medio.

De acuerdo con la UKMTO, en octubre se registraron al menos 30 incidentes con buques en Ormuz, la cifra mensual más alta desde el estallido de la guerra.