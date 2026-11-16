“Canasta familiar no pagará IVA”: presidente De la Espriella sobre reforma tributaria

Abelardo de la Espriella y economía colombiana. Fotos: (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Getty Images

En su alocución de este 15 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que la canasta básica familiar “no pagará IVA”.

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“Canasta familiar no pagará IVA. Desde el primer momento lo indiqué. Tras varios análisis ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica, exigiendo un esfuerzo mayor para el Estado”, dijo.

Aseguró que en su gobierno no se impondrá IVA a la canasta básica familiar: “no quiero que la comida de los colombianos pague IVA”.

No obstante, aclaró que no seguirá pagando la deuda del gobierno Petro.

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“Mi verdadera reforma tributaria es la lucha contra la corrupción, contra las mafias que derrocharon del Estado durante tantos años”, afirmó.

De esta manera, aclaró que no pretende saltarse al Congreso, sino que busca consensos con todos los partidos para la construcción del proyecto de reforma tributaria.