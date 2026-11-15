BID aprueba crédito de US$450 millones para impulsar la transición energética en Colombia

Con el propósito de consolidar la modernización y la seguridad del sistema eléctrico en el país, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un financiamiento estratégico por 450 millones de dólares. Este respaldo financiero está diseñado bajo condiciones favorables de pago a 20 años, e incluye un periodo de gracia de cinco años y medio.

El desembolso se enmarca en un paquete conjunto de cooperación internacional que totaliza 842 millones de dólares, el cual incluye aportes y cofinanciamiento de entidades aliadas, como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el banco de desarrollo alemán KfW.

Jaime Pumarejo, director ejecutivo del BID para Colombia y Perú, confirmó desde Washington la aprobación de este fomento económico. Además, destacó que este crédito representa el inicio de una relación de cooperación para seguir atendiendo los desafíos que presenta el sector energético en el país, como la insuficiencia de equipos de nueva generación, las dificultades en transmisión y comercialización, y los problemas relacionados al cobro de las tarifas.

El plan de inversiones estructurado con estos fondos internacionales se enfocará en frentes críticos para la infraestructura nacional y a preparar el mercado para los retos del futuro. Los ejes estratégicos pretenden modernizar y expandir las redes de transmisión eléctrica, prestando especial atención a los desafíos de abastecimiento en la región Caribe.

De la misma forma, consolidar los programas de electrificación rural gestionados por medio de Fonenergía, buscando llevar servicio eléctrico confiable a más de un millón de hogares desconectados. Por otro lado, busca impulsar la integración energética regional con Centroamérica, a través de la interconexión con Panamá, y con los países del área andina.

Con este respaldo financiero multilateral, el Gobierno nacional busca acelerar las reformas regulatorias e institucionales necesarias para garantizar la estabilidad del suministro y avanzar hacia una matriz eléctrica más resiliente, competitivo y sostenible del sector energético.