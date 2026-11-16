Shakira se prepara para cumplir 50 años: la colombiana celebra un nuevo hito en su carrera

La cantante colombiana Shakira se prepara para celebrar sus 50 años el próximo 2 de febrero de 2027, una fecha que llega en uno de los momentos más destacados de su trayectoria musical. La barranquillera continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina, con una carrera que ha marcado a varias generaciones.

La artista, reconocida por éxitos como ‘Pies Descalzos’, ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Waka Waka’, ha logrado mantener su presencia en la industria internacional durante más de tres décadas, con diferentes etapas musicales y una constante conexión con sus seguidores.

Uno de los principales logros recientes de Shakira es el impacto de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Según cifras de Pollstar, el recorrido musical superó los 534 millones de dólares en ingresos y los cuatro millones de entradas vendidas, convirtiéndose en la gira latina más taquillera registrada por la publicación.

El tour también tuvo una destacada etapa en Madrid, España, donde la cantante realizó 13 presentaciones y reunió a más de 700.000 asistentes, de acuerdo con reportes de la industria musical.

A estos resultados se suma el reconocimiento internacional que ha recibido por su música. Shakira cuenta con cuatro premios Grammy, según el registro oficial de la Academia.

Su colaboración con el productor argentino Bizarrap, ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, también se convirtió en un fenómeno global y obtuvo múltiples reconocimientos, incluidos récords Guinness.

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Con cinco décadas de vida, Shakira continúa siendo una de las artistas colombianas con mayor proyección internacional. Su trayectoria, sus éxitos musicales y el alcance de sus presentaciones en vivo reflejan el impacto que ha construido en la industria del entretenimiento.