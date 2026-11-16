Karol G aplazó su concierto en México por motivos de salud: esta es la nueva fecha

La cantante colombiana Karol G anunció el aplazamiento de su concierto de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, debido a motivos de salud. La decisión fue comunicada por los organizadores del espectáculo, quienes confirmaron que la presentación tendrá una nueva fecha.

A través de un comunicado, la organización explicó que la medida se tomó priorizando el bienestar de la artista, luego de dos noches de presentaciones en la capital mexicana.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, señalaron en el mensaje.

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El espectáculo fue reprogramado para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo escenario, el Estadio GNP Seguros.

Los organizadores también informaron que las entradas adquiridas para la fecha inicialmente programada serán válidas para el nuevo concierto. Los asistentes que no puedan acudir podrán solicitar el reembolso a través de los canales de Ticketmaster.

Por ahora, no se han entregado detalles específicos sobre la condición de salud de la cantante ni se han anunciado modificaciones en las demás fechas de su gira internacional ‘Viajando por el Mundo Tropitour’.

Karol G agradeció a sus seguidores por el cariño y la comprensión frente a esta decisión, mientras sus fanáticos continúan pendientes de su estado de salud y de las próximas presentaciones de la artista.

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El aplazamiento generó reacciones entre sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales.