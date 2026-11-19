A pocos días de que comience una de las jornadas de descuentos más esperadas del mundo, el Black Friday, las redes sociales se consolidan como uno de los principales canales de influencia en las decisiones de compra para muchos. Entre ellas destaca TikTok, una plataforma que ha ganado terreno en Colombia.

Tanto así que según el último informe de DataReportal, durante el año pasado alcanzó un alcance publicitario potencial de 37,7 millones de usuarios adultos en el país, una cifra que ubicó a Colombia en el puesto 17 a nivel mundial entre los mercados con mayor audiencia publicitaria en esta red social.

De hecho, esta plataforma se ha vuelto tan interesante que según cifras reveladas por la misma compañía china indican que el 82% de sus usuarios han considerado comprar un producto tras visualizarlo en la plataforma. Además, el 60% considera que los anuncios son divertidos y un 41% los percibe más cercanos al contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

Pero, ¿Cómo capitalizar esta atención? Daniel Aguillón, especialista colombiano en marketing digital, automatización y fundador de Autom Digital (agencia que ha gestionado más de dos millones de dólares en inversión publicitaria en la región), plantea que la estrategia debe ir más allá de la simple compra de anuncios. Para ello, destaca cinco recomendaciones aplicables tanto para emprendedores y pymes como para marcas que tienen mucho presupuesto:

Empezar antes del Black Friday: Una de las primeras decisiones es preparar a la audiencia con anticipación. Daniel Aguillón recomienda iniciar las campañas de visibilidad entre tres y cinco días antes de la jornada, mediante contenidos que anuncien la participación de la marca y permitan a los potenciales compradores conocer sus productos y ofertas.

La razón es sencilla: durante el Black Friday, los consumidores reciben una gran cantidad de mensajes comerciales y deben elegir entre numerosas marcas. Si una empresa aparece por primera vez el día de la promoción, tendrá que competir por la atención en un momento de alta saturación publicitaria. En cambio, si comunica previamente qué ofrece y por qué puede interesarle al público, llegará a la jornada con una audiencia que ya reconoce su propuesta.

Vende el “dolor”, no solo el descuento: El consumidor ya está preparado para encontrarse con la palabra “promoción”. Por ello, el video publicitario en TikTok debe enganchar primero desde la necesidad. “Más que generar una narrativa de descuento anunciando que participamos en el Black Friday, la idea es plantear una urgencia”, aconseja Daniel Aguillón.

Si el producto son gafas de sol, el mensaje inicial debe enfocarse en un contexto (por ejemplo: Llega la temporada de viajes y necesitas unas gafas). “La narrativa debe exponer al inicio un problema o dolor que genere identificación en la audiencia, para luego introducir el descuento”, detalla el experto en TikTok. Además, recuerda que, aunque esta regla de oro aplica para el formato de video, las piezas gráficas directas con la oferta también están arrojando buenas conversiones en la plataforma.

Combinar videos y piezas gráficas: Una estrategia en TikTok no debería depender de un único anuncio ni de un solo formato. Por ello, se recomienda combinar videos que expliquen las características del producto o respondan a una necesidad del consumidor con piezas gráficas más directas, que comuniquen claramente la participación de la marca en el Black Friday y las condiciones de la oferta.