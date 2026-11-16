¿Cuál será el animal y elemento del nuevo Año Chino 2027? Significado y fecha de inicio

El año nuevo chino es uno de los eventos más especiales e importantes en la cultura del continente Asiático, pues abre un espacio de clausura y espiritualidad para las miles de personas que lo celebran.

Según cifras, casi 2.200 millones de pasajeros viajaron por las carreteras de la inmensa China, mientras que por vía aérea transitarían 18 millones de personas, lo que la convierte en la festividad con mayor migración en el mundo.

¿Cuál será el animal del nuevo Año Chino 2027?

Este 2026 el calendario chino le ha correspondido al caballo de fuego, lo que respondería, a nivel energético, por qué habría sido un año cargado de emociones en diferentes esferas a nivel global.

Frente a esto, y para estar bien preparados, los seguidores del horóscopo chino ya han empezado a mirar hacia el 2027, con todo lo que esto representará.

El 2027 será el año de la cabra de fuego (carnero u oveja, en algunas interpretaciones) en el calendario chino.

La cabra, según expertos, representa la amabilidad, la armonía, la elegancia, la empatía, el arte y una profunda necesidad de libertad interior y seguridad emocional. Por su parte, al estar unida al elemento fuego, nos indicaría que será un año nuevamente con emociones fuertes, pero más enfocadas a la vivacidad, el carisma, la pasión, la fuerza de voluntad y un impulso creativo.

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¿Cuáles son las fechas para el Año nuevo chino?

Aunque la República Popular China haya optado por establecer el modelo Gregoriano como calendario oficial, aún se celebran las fechas del calendario original, con el propósito de no perder sus tradiciones.

Este Año nuevo chino tendrá inicio el 6 de febrero de 2027 y da inicio al Festival de Primavera de 15 días, que culmina con el Festival de los Faroles, fecha en la que el país es invadido por mares de faroles rojos que cubren e iluminan el camino del pueblo chino. Esparciendo en el país la noticia de que el año nuevo ha llegado.

Este año nuevo chino culminará el 25 de enero de 2028, cuando se dará paso al Año del Mono de Tierra.

¿Con qué rituales comenzar el año nuevo chino?

Tenga en cuenta que las celebraciones de año nuevo duran todo el ciclo lunar, lo que significa al menos 15 días de danzas y rituales para atraer las buenas energías que acarrea el caballo de fuego. Entre las más sonadas, están:

Limpieza total del hogar

La tradición más importante antes de comenzar el año es la de hacerle una limpieza profunda a la casa antes de que comience el nuevo ciclo lunar. Esto simboliza el dejar atrás viejos rencores y energías para dejar espacio a nuevos retos y permitirse asumir la espontaneidad del año.

Eso sí, barrer en el primer día del nuevo año se le asocia con sacar la suerte que visita su hogar.

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Sobres rojos (Hong Bao)

Otra práctica tradicional china es la entrega de sobres rojos con dinero que se da a niños y adultos mayores. El gesto apunta a transmitir prosperidad, protección y buenos deseos a quienes empiezan y están en la última etapa de su vida, reforzando la idea de comunidad.

Decoración roja y dorada

En china se colocan farolillos y banderines con los caracteres 福 (fu), que significa “buena fortuna”, aunque en algunos casos se coloca el carácter al revés, simbolizando que “la suerte ha llegado”.

Ritual del arroz para la abundancia

Se trata de llenar totalmente un plato de arroz, después se coloca dentro de él tres monedas chinas o monedas doradas. Una vez hemos terminado, se deja en la cocina durante los 15 días del Año Nuevo. El arroz representa alimento y estabilidad; las monedas, riqueza.

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