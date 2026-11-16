Rosalía hace historia en los Grammy 2027 con nueve nominaciones por su álbum ‘LUX’

La cantante española Rosalía consiguió nueve nominaciones a los premios Grammy 2027 gracias a su álbum ‘LUX’, con el que alcanzó un importante hito para la música en español. La artista aparece entre las principales candidatas de la próxima edición de los galardones, que reconocerán lo más destacado de la industria musical.

Uno de los logros más importantes de Rosalía es su nominación a Álbum del Año con ‘LUX (Complete Works)’, convirtiéndose en la primera mujer en competir en esta categoría con un disco completamente en español. Allí se enfrentará a artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, RAYE, Bruno Mars y Phoebe Bridgers.

La intérprete también está nominada a Canción del Año y Grabación del Año por ‘Berghain’, tema en el que colaboró con Björk y Yves Tumor. Además, recibió candidaturas en categorías como Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Interpretación Pop Solista, Mejor Canción Latina y Mejor Interpretación de Música Global.

La lista de nominaciones es encabezada por la británica RAYE, quien obtuvo 11 candidaturas, seguida de Rosalía con nueve. Otras artistas que sobresalen son Ella Langley, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers, cada una con siete nominaciones.

La ceremonia de los Grammy 2027 se realizará el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos, y se transmitirá en vivo por ABC, Disney+ y Hulu.

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Con estas nominaciones, Rosalía continúa consolidando su presencia internacional y abre un nuevo capítulo para la representación de la música en español en uno de los escenarios más importantes de la industria.