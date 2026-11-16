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16 nov 2026 Actualizado 16:59

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Maluma celebra los 34 años de Susana Gómez con románticas fotos familiares en un barco

El cantante colombiano compartió imágenes junto a su pareja y sus dos hijos durante una celebración en alta mar.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. (L-R) Maluma and Susana Gómez attend The 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/WireImage)

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. (L-R) Maluma and Susana Gómez attend The 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/WireImage) / Mindy Small

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: EDITORIAL USE ONLY. (L-R) Maluma and Susana Gómez attend The 26th Annual Latin GRAMMY Awards at MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mindy Small/WireImage)
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El cantante colombiano Maluma celebró el cumpleaños número 34 de su pareja, Susana Gómez, con una serie de fotografías familiares a bordo de un barco. Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales y muestran algunos de los momentos que vivieron juntos durante esta fecha especial.

La publicación se realizó el jueves 12 de noviembre, un día después del cumpleaños de Susana, quien cumplió años el miércoles 11. En las fotografías, la pareja aparece disfrutando de un paseo en una embarcación, acompañada por sus dos hijos: Paris, de dos años, y el pequeño Orión, quien nació en septiembre de este año.

El artista acompañó las postales con el mensaje “11:11”, junto a emojis de un corazón blanco y una torta de cumpleaños. Los registros incluyen momentos románticos entre Maluma y Susana, así como escenas que reflejan la vida familiar de ambos.

La celebración llega en una etapa especial para el cantante paisa, quien se convirtió en padre por segunda vez con la llegada de Orión Londoño Gómez, el pasado 14 de septiembre.

Aunque Maluma suele compartir algunos momentos de su vida personal con sus seguidores, la pareja mantiene la privacidad de sus hijos y evita mostrar sus rostros en las publicaciones.

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Con estas fotografías, el intdxérprete de ‘Hawái’ mostró una faceta más cercana y familiar, mientras dedicó un nuevo gesto de cariño a Susana Gómez en su cumpleaños.

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