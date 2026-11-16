Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia contra las mujeres en el Atlántico

La Defensoría del Pueblo registró 21.723 delitos sexuales en Colombia entre enero y septiembre de este año 2026, de los cuales 4.719 los sufrieron mujeres mayores de 18 años; 16.450 niñas y adolescentes, y 250 Osignh-LGT.

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por la violencia contra las mujeres y las niñas en el Atlántico, donde la cifra de víctimas de homicidio llegó a 77 en lo que va de 2026, de acuerdo con el dato actualizado.

La situación también preocupa por las desapariciones: según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, con corte a agosto, 82 de las 154 personas reportadas como desaparecidas en el departamento eran mujeres, y 60 de ellas niñas y adolescentes.

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Entre los casos que han conmocionado a la región se encuentran los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en Malambo, así como el doble homicidio de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14, además de los crímenes de otras mujeres registrados en Soledad y Barranquilla durante noviembre.

Muertes en medio de disputas territoriales

De acuerdo con la entidad, estos hechos responden a diferentes contextos de violencia, entre ellos feminicidios, agresiones intrafamiliares y ataques relacionados con la criminalidad organizada. La Defensoría advirtió que algunas mujeres y niñas están quedando en medio de disputas territoriales, extorsiones y retaliaciones entre estructuras delincuenciales, e incluso son utilizadas como mecanismos de presión y castigo. A esta problemática se suman las denuncias de organizaciones sociales sobre redes criminales que amenazan a mujeres y las obligan a participar en actividades ilícitas, aumentando su vulnerabilidad y las dificultades para acceder a mecanismos de protección.

Otro aspecto que genera preocupación es la clasificación e investigación de los homicidios. La Defensoría señaló que, con corte al 31 de octubre, únicamente cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios consumados, mientras los demás continuaban bajo investigación. Esta cifra contrasta con las 46 valoraciones médico-legales por presuntos homicidios de mujeres registradas por Medicina Legal hasta julio. Frente a esta situación, recordó que la Directiva 004 de 2023 de la Fiscalía establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, sin descartar otras líneas de investigación.

Un llamado a las autoridades

Ante la gravedad del panorama, la Defensoría del Pueblo exigió a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, y a la Policía Nacional fortalecer las rutas de atención, garantizar medidas de protección y activar oportunamente los mecanismos de búsqueda urgente ante la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. También pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones, esclarecer los posibles vínculos de los crímenes con estructuras criminales y avanzar en la judicialización de los responsables.

Finalmente, solicitó convocar una mesa interinstitucional con organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, respaldó la petición de 17 organizaciones sociales de declarar una emergencia por violencia de género en el departamento e instó al Gobierno nacional a fortalecer la institucionalidad encargada de prevenir y atender estas violencias.