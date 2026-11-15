Desmontan valla publicitaria en defensa de ‘Juancho Kily’ en Puerto Colombia

La valla publicitaria que contenía el mensaje “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”, en defensa de alias ‘Juancho Kily’, fue desmontada en Puerto Colombia.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El abogado Julio R. del Villar, representante de la adolescente que denunció al procesado, confirmó el retiro a través de sus redes sociales, luego de que Caracol Radio informara sobre la controversia que generó la instalación de esta publicidad en la entrada de Salgar, a la altura de la Y de los Chinos.

“Pedimos que la retiraran y hoy la retiraron”, expresó el abogado, quien cuestionó que la imagen y el mensaje permanecieran expuestos en un espacio público mientras avanza el proceso judicial. También señaló que, aunque toda persona procesada tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse ante los jueces, considera que este tipo de publicidad puede generar presión y afectar a la víctima.

Alcaldía revisaba los permisos

Cabe recordar que la Alcaldía de Puerto Colombia había anunciado una revisión jurídica y administrativa para establecer si la publicidad instalada correspondía a los permisos otorgados. Saúl, director de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, explicó que la valla estaba concesionada a un particular desde hacía aproximadamente dos años y que la administración verificaba el alcance de la autorización para determinar las acciones correspondientes.

Tras conocerse el caso, el funcionario manifestó que la administración buscaba establecer si procedía el desmonte de la publicidad y reiteró el compromiso institucional con la protección de los derechos de las mujeres.