Un muerto y un herido dejó ataque armado en un billar del barrio Simón Bolívar, en Barranquilla

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla. Un ataque con arma de fuego dejó como saldo un hombre muerto y otro herido.

La víctima mortal fue identificada como Kevin Enrique Rúa Martínez, de 30 años, quien se encontraba en un establecimiento comercial cuando recibió una llamada a su celular y salió a las afueras del billar para contestarla. En ese momento, un sujeto lo abordó y le disparó en repetidas ocasiones.

Un vigilante resultó herido

Durante el ataque también resultó lesionado Guillermo Antonio Chiquillo Parody, de 23 años, quien se desempeña como vigilante del establecimiento comercial. El joven se encontraba cerca de la víctima cuando se produjo el atentado y terminó alcanzado por los disparos.

Investigan los móviles del homicidio

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, Rúa Martínez presuntamente haría parte del grupo delincuencial organizado conocido como ‘Los del Freseo’. Además, registraba siete anotaciones judiciales en el sistema SPOA por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, receptación y hurto.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar al responsable del ataque y establecer los móviles de este nuevo hecho de sangre en Barranquilla.