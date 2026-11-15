Alcalde Char y presidente De La Espriella entregan nueva sala de inmigración del Ernesto Cortissoz

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizaron la entrega de la nueva sala de inmigración del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en un recorrido por las instalaciones que buscan mejorar la atención a los viajeros internacionales.

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Durante la visita, ambos mandatarios conocieron los espacios habilitados y las adecuaciones realizadas para optimizar el proceso de ingreso de pasajeros al país.

Presidente cuestionó las antiguas condiciones

Al referirse a las condiciones que tenía anteriormente esta área del aeropuerto, el presidente Abelardo De La Espriella expresó: “Eso lo que había era una ratonera”, en alusión al estado del espacio antes de las intervenciones.

La entrega hace parte de las mejoras adelantadas en la terminal aérea, con el propósito de fortalecer la infraestructura y ofrecer mejores condiciones a los viajeros que llegan a Barranquilla y al Caribe colombiano