Tres jóvenes fueron asesinados en hechos aislados en Tuluá y Buga; dos eran menores

Aunque los hechos ocurrieron en municipios cercanos, las autoridades señalaron que serían casos aislados y no tendrían relación entre sí. Foto: Colprensa

Valle del Cauca

Un fin de semana marcado por la violencia en el centro del Valle del Cauca dejó como saldo el asesinato de dos adolescentes de 15 años y un joven de 20.

Uno de los casos ocurrió en Tuluá, donde uno de los menores fue atacado con arma de fuego mientras compartía con otras personas en el polideportivo del barrio Nuevo Farfán.

“Llegaron dos hombres abordo de una motocicleta, descendió el parrillero y desenfundó un arma de fuego, impactándolo en varias oportunidades, ocasionándole la muerte en el sitio. Inmediatamente la Policía nacional inició todas las actuaciones urgentes y se apertura la investigación del caso”, indicó Martín Hincapié, secretario de Gobierno del municipio.

Entretanto, en Buga se registró un doble homicidio. Las víctimas fueron un adolescente de 15 años y Andrés Felipe Romero Martínez, de 20 años, quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por los ocupantes de un vehículo que les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

El menor se encontraba en formación futbolística y era hijo de un reconocido árbitro y organizador de torneos de fútbol del municipio. Por su parte, Andrés Felipe también practicaba fútbol de salón.

Aunque los hechos ocurrieron en municipios cercanos, las autoridades señalaron que serían casos aislados y no tendrían relación entre sí.