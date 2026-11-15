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15 nov 2026 Actualizado 19:25

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Nueve jóvenes escaparon del CAE Buen Pastor en Cali utilizando los techos

La Personería de Cali insistió en la necesidad de localizar a los nueve jóvenes y adoptar correctivos para evitar nuevas fugas.

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Cali, Valle del Cauca

La fuga de nueve jóvenes del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, encendió las alertas por las condiciones de seguridad del lugar.

Según la información preliminar, los internos escaparon utilizando los techos del establecimiento, situación que llevó al personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, a solicitar medidas urgentes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Tras visitar el centro, el representante del Ministerio Público pidió instalar cámaras de vigilancia, habilitar la garita posterior y reforzar el muro perimetral. También solicitó coordinar con el DAGMA la poda de la vegetación que facilita el ocultamiento.

Lea también: Tres jóvenes fueron asesinados en hechos aislados en Tuluá y Buga; dos eran menores

La Personería insistió en la necesidad de localizar a los nueve jóvenes y adoptar correctivos para evitar nuevas fugas.

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