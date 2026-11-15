A prisión integrantes de peligrosa banda “Los Cartageneros’”, dedicada al fleteo en Cali

Los implicados fueron capturados en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia. Foto: Dramatización Fleteo - Colprensa (archivo)

Cali

Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Cartageneros” fueron enviados a prisión, señalados de participar en millonarios hurtos mediante la modalidad de fleteo en Cali.

Los procesados fueron identificados como Adrián Andrés Álzate Mendoza, Freddy Hernán Torres Rada, Janer Antonio Medrano Tobio y Jeison Alberto Ortiz Salas, quienes estarían involucrados en al menos seis hechos delictivos registrados entre febrero de 2025 y 2026.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los señalados “marcaban” a personas que retiraban altas sumas de dinero de entidades bancarias, las seguían, las intimidaban con armas de fuego y las hurtaban.

Uno de los casos atribuidos a esta estructura ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando un ciudadano que había retirado más de 46 millones de pesos de un banco fue perseguido e interceptado por los delincuentes, quienes lo despojaron del dinero y escaparon en un taxi.

Las capturas se realizaron en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que ninguno aceptó.