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15 nov 2026 Actualizado 12:29

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A prisión integrantes de peligrosa banda “Los Cartageneros’”, dedicada al fleteo en Cali

Los cuatro implicados son señalados de participar en al menos seis millonarios hurtos en la capital vallecaucana.

Los implicados fueron capturados en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia. Foto: Dramatización Fleteo - Colprensa (archivo)

Los implicados fueron capturados en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia. Foto: Dramatización Fleteo - Colprensa (archivo)

Los implicados fueron capturados en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia. Foto: Dramatización Fleteo - Colprensa (archivo)
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Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Cartageneros” fueron enviados a prisión, señalados de participar en millonarios hurtos mediante la modalidad de fleteo en Cali.

Los procesados fueron identificados como Adrián Andrés Álzate Mendoza, Freddy Hernán Torres Rada, Janer Antonio Medrano Tobio y Jeison Alberto Ortiz Salas, quienes estarían involucrados en al menos seis hechos delictivos registrados entre febrero de 2025 y 2026.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los señalados “marcaban” a personas que retiraban altas sumas de dinero de entidades bancarias, las seguían, las intimidaban con armas de fuego y las hurtaban.

Uno de los casos atribuidos a esta estructura ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando un ciudadano que había retirado más de 46 millones de pesos de un banco fue perseguido e interceptado por los delincuentes, quienes lo despojaron del dinero y escaparon en un taxi.

Las capturas se realizaron en Cali y El Cerrito, Valle del Cauca; Cartagena, Bolívar, e Itagüí, Antioquia.

Más información

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que ninguno aceptó.

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