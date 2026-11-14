Procuraduría formula cargos al alcalde de Zarzal por presunto nombramiento irregular de funcionario

Zarzal, Valle del Cauca

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Zarzal, Valle, Alexander Gómez Salazar, por presuntas irregularidades en el nombramiento de Jhon Jairo Castro Sierra como comisario encargado de Familia.

La investigación apunta a que el mandatario habría expedido un decreto el 4 de marzo de 2024 para formalizar su posesión, pese a que el funcionario presuntamente no cumplía con todos los requisitos exigidos para ocupar el cargo.

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Según el organismo de control, Jhon Jairo Castro Sierra no habría acreditado un título de posgrado en alguna de las áreas requeridas para ejercer como comisario de Familia.

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La Procuraduría considera que estas actuaciones pudieron vulnerar los principios de moralidad, eficacia y eficiencia de la función pública. De manera provisional, calificó la posible conducta de ambos investigados como una falta grave cometida a título de dolo.