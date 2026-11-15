Rodrigo Contreras: “Ahora tienen que aguantar la presión de un equipo grande como Millonarios”

Millonarios hizo la tarea y cumplió con el objetivo inicial de clasificar a cuadrangulares, luego de llegar a la última fecha sin el cupo garantizado y con algunas dudas entre la afición. El conjunto Embajador se impuso 2-0 sobre Alianza, gracias a los goles de Mateo García y Carlos Darwin Quintero.

Le puede interesar: Dimayor reveló el calendario completo de cuadrangulares de Liga colombiana

El conjunto azul se metió a la fase previa a la final en el séptimo puesto con 30 puntos, luego de 7 triunfos, 9 empates y 3 derrotas. En cuadrangulares quedó ubicado en el Grupo B con América, Deportivo Cali y Bucaramanga.

Rodrigo Contreras tras el triunfo de Millonarios ante Alianza

El delantero argentino no marcó gol en la victoria contra Alianza, pero dio las dos asistencias, siendo clave para el triunfo. En zona mixta, le dejó un mensaje vehemente a los rivales asegurando que van a tener que aguantar la “presión de un equipo grande”.

“Arranca una cuenta nueva. Ninguno quería que Millonarios clasificara; ahora estamos dentro y tienen que aguantar la presión de un equipo grande como este y vamos a seguir por la final, que creo ese equipo se lo merece”, inició diciendo.

Por su parte, sobre los rivales que tendrán en el cuadrangular, manifestó: “Creo que no perdimos ninguno. Salvo el partido contra América allá, después empatamos acá en Cali los dos. Va a ser un torneo aparte. Ellos nos van a respetar y vamos a ir a buscar la final como un equipo grande”.

Así va Millonarios en la tabla de Reclasificación 2026

Del mismo modo, fue tajante cuando se refirió a su semestre, comentando que si bien tuvo una lesión, no suele presentar molestias físicas como se trata de hacer ver.

“Estoy tranquilo. Siempre he sido autocrítico, sé que me faltaba el gol. Llevaba tiempo sin jugar. Tuve dos lesiones que me pararon un poco, no tenía lesiones hace 4 años, se dice que tengo lesiones muy seguidas, y en 4 años no tenía lesiones. Estoy tranquilo, sé lo que puedo dar, si no es con goles, con asistencias. Ya había intentado el partido con América, con Tolima también y lo importante es que el equipo ganó”, añadió.

Finalmente, habló de la afición y la importancia del apoyo que le brindan al equipo: “Sabemos que la gente apoya. Tenemos que entender que todos somos un grupo, la gente tiene que alentar, como hicieron con Darwin. Queremos que nos apoyen de principio a fin”.

Fixture de Millonarios en cuadrangulares