Jesús Owono recibe 12 partidos de sanción tras el trágico accidente en España

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial su resolución sobre los hechos ocurridos durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la jornada 12 de la Segunda División de España, disputado el pasado 2 de noviembre de 2026.

El encuentro estuvo marcado por un grave incidente sobre el final del compromiso, que involucró al guardameta del FC Andorra, Jesús Lázaro Ferrer Owono, y al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel Alameda, quien falleció al día siguiente.

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¿Qué ocurrió en el partido entre Tenerife y Andorra?

De acuerdo con el acta arbitral, Jesús Owono fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 90+6, después de impactar a un adversario durante una disputa del balón. La acción fue descrita como una entrada con la pierna en alto y el empleo de fuerza excesiva.

El jugador del CD Tenerife tuvo que recibir asistencia médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue retirado en camilla y trasladado a un centro hospitalario. Su fallecimiento se confirmó al día siguiente, en un desenlace que conmocionó al fútbol español.

Ante la gravedad de lo sucedido, el encuentro fue detenido en el minuto 96. Después de una reunión entre los capitanes, delegados y el equipo arbitral, se tomó la decisión de suspender definitivamente el partido, debido a la imposibilidad de continuar con el compromiso en esas circunstancias.

¿Cuál fue la sanción de la RFEF a Jesús Owono?

Tras revisar los hechos y una vez cumplido el plazo establecido sin que se presentaran alegaciones por parte de los interesados, el Comité de Disciplina fundamentó su decisión en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, que contempla las infracciones graves.

Como resultado, el organismo resolvió imponer a Jesús Lázaro Ferrer Owono una suspensión de doce partidos, correspondiente al grado máximo previsto para la infracción aplicada. La resolución también contempla las multas accesorias establecidas en el artículo 52 del mismo código.

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La decisión disciplinaria se conoce después de un episodio que generó profunda conmoción en el fútbol español. Desde distintos sectores del balompié se han expresado mensajes de condolencias y solidaridad con los familiares, amigos y allegados de Jesús de Miguel, así como con toda la institución del CD Tenerife.