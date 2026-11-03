Policía Nacional abre una investigación por la muerte de Jesús de Miguel tras choque con Jesús Owono

La muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Tenerife, tras un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, abrió una investigación judicial en España para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido durante el partido de Segunda División disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

La Policía Nacional confirmó este martes 3 de noviembre la apertura de diligencias por un posible delito de homicidio imprudente menos grave, luego de que el atacante de 30 años sufriera una parada cardiorrespiratoria durante el compromiso y falleciera horas después, pese a los esfuerzos de los servicios médicos por reanimarlo.

De acuerdo con fuentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, los agentes deberán elaborar un atestado que será remitido al juzgado de guardia número dos de Santa Cruz de Tenerife. Para ello, analizarán las grabaciones del encuentro y tomarán declaración al guardameta del Andorra y al personal sanitario que participó en la atención del futbolista.

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Jesús Owono, bajo investigación tras el fatal choque

El portero ecuatoguineano, de 25 años, fue expulsado con tarjeta roja directa por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, tras impactar con fuerza contra Jesús de Miguel en una acción en la que ambos disputaban el balón.

En el acta arbitral, el colegiado señaló que Owono golpeó a su adversario con la pierna en alto y haciendo uso de fuerza excesiva. Sin embargo, también dejó constancia de que el balón estaba en disputa, un elemento que será tenido en cuenta tanto en el análisis disciplinario como en el judicial.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el contacto, si la acción superó los riesgos propios de la práctica del fútbol y si existe una relación directa entre el impacto y el fallecimiento del delantero.

Desde el entorno del Andorra han manifestado que el guardameta nunca tuvo intención de causar daño. Según fuentes del club, Owono se encuentra profundamente afectado por lo sucedido y ha cerrado sus redes sociales tras recibir numerosos mensajes de odio.

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Dos vías para esclarecer lo sucedido

El caso cuenta con dos procedimientos diferentes: uno deportivo y otro judicial.

En el ámbito disciplinario, el Comité de Competición analizará el acta arbitral y las imágenes de la jugada para determinar la sanción correspondiente al guardameta. De acuerdo con los expertos consultados por medios españoles, Owono podría afrontar la suspensión máxima prevista para este tipo de acciones.

Por otra parte, la investigación policial buscará establecer si existen elementos que permitan atribuirle responsabilidad penal al futbolista. En España, los casos de choques fortuitos durante partidos de fútbol no cuentan con precedentes de jugadores procesados por la muerte de un rival en circunstancias similares.

Uno de los antecedentes más recordados es el fallecimiento del portero José Antonio Gallardo, del Málaga, en 1987, tras un choque con Baltazar durante un partido frente al Celta de Vigo. En aquella ocasión, el guardameta murió semanas después debido a una hemorragia cerebral.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo sucedido con Jesús de Miguel. La apertura de diligencias no supone una declaración de culpabilidad contra Jesús Owono, sino el inicio de un proceso para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades derivadas de la tragedia que conmociona al fútbol español.