Manuel Pellegrini entregó novedades sobre la recuperación del Cucho Hernández

El regreso de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández a las canchas empieza a dar señales positivas. El atacante del Real Betis dio un nuevo paso en su proceso de recuperación, al comenzar a correr sobre el césped de la ciudad deportiva del equipo español, aunque su regreso a la competencia todavía no tiene una fecha definida.

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió a la situación del colombiano y explicó que, por ahora, sus actividades están enfocadas exclusivamente en la recuperación. El entrenador chileno señaló que los próximos días serán determinantes para conocer su evolución y establecer cuándo podrá avanzar a la siguiente fase.

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“Cucho comenzó esta semana a correr en el césped, está haciendo solamente trabajo de recuperación. Vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí a la próxima semana, ver cuánto avanza, si no siente molestias”, explicó el entrenador.

La evolución médica marcará su regreso

Pellegrini dejó claro que la disponibilidad del delantero no depende todavía de aspectos futbolísticos, sino de su respuesta física al proceso de rehabilitación. Por esa razón, el cuerpo técnico y el departamento médico seguirán de cerca sus sensaciones antes de permitirle retomar el trabajo con sus compañeros.

“Esto va más por la parte médica y física que por la parte técnica, pero lo estamos, por supuesto, evaluando para su recuperación”, añadió el estratega.

El colombiano sufrió una lesión muscular en el sóleo que lo ha mantenido alejado de la actividad competitiva. Su última aparición fue el pasado 17 de octubre, cuando tuvo que abandonar el compromiso frente al Barcelona por molestias en la pierna izquierda. Desde su ausencia el delantero se ha perdido cinco encuentros, dos de ellos por Champions League.

Además, se pedió la posible convocatoria con la Selección Colombia de mayores para los amistosos internacionales frente a Chile el próximo 13 y 17 de noviembre, correspondientes a la última fecha FIFA del año 2026.

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Posible llegada para el derbi

La evolución del ‘Cucho’ también genera expectativa de cara al derbi sevillano frente al Sevilla, programado para el próximo 21 de noviembre. Aunque el encuentro aparece como una posible fecha para su regreso, Pellegrini no confirmó que el atacante vaya a estar disponible.

La próxima semana será clave para determinar si el delantero puede avanzar en su recuperación sin presentar molestias y acercarse a la reincorporación con el grupo. Por ahora, el Betis mantiene la cautela y evita establecer plazos definitivos para el regreso de uno de sus atacantes.