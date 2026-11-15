Fixture de Millonarios en cuadrangulares: fechas de partidos contra América, Cali y Bucaramanga // Tomado de 'X' @MillosFCoficial

Tras la finalización de la fecha 19 de la Liga Colombiana - II, que tuvo siete partidos jugados en simultáneo, se definieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales. Millonarios, que al inicio de la jornada no tenía su cupo asegurado, logró vencer 2-0 a Alianza Valledupar y consiguió estar entre los clasificados. Integrará el grupo B junto al América de Cali, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali.

Calendario de Millonarios

En la primera fecha el conjunto Embajador abrirá de visitante y tendrá que enfrentar al Deportivo Cali en Palmaseca.

En la segunda Millonarios tendrá su estreno como local en los cuadrangulares cuando enfrente al Atlético Bucaramanga, equipo con el que perdió en la fase regular en Bogotá.

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Para cerrar la primera tanda de partidos de la fase de grupos repetirá localía y recibirá al América de Cali por la fecha 3.

Ya en la cuarta jornada jugará nuevamente frente a los diablos rojos, esta vez en el Estadio Pascual Guerrero. Y para la fecha 5 volverá a ser visitante, esta vez en el Americo Montanini para enfrentar al Atlético Bucaramanga.

En la última jornada de la fase de cuadrangulares Millonarios cerrará como local ante el Deportivo Cali.

¿Cómo le fue ante América, Cali y Bucaramanga?

Durante la fase regular de la Liga Colombiana 2026 - II, Millonarios registró un saldo negativo frente a los rivales de grupo. En tres partidos solo logró dos puntos de nueve posibles tras una derrota y dos empates.

En la primera fecha del todos contra todos, Millonarios enfrentó al Atlético Bucaramanga, equipo con el que disputará la segunda y cuarta jornada de los cuadrangulares. Este partido, que abrió el torneo, lo jugó en condición de local en el Estadio el Campin y lo perdió por la mínima diferencia con un gol de Emerson Batalla al minuto 89′.

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El primer rival caleño que enfrentó fue el Deportivo Cali en un duelo por la fecha 5 que en su momento tuvo que ser aplazado por el terremoto. El partido se pasó al 10 de septiembre y terminó en empate a uno, partido que también se jugó en Bogotá. Johan Martínez abrió el marcador para el Azucarero, mientras que Francisco Chaverra marcó al 89′ para repartir poner las tablas en el marcador.

Ya para la fecha 17, Millonarios se enfrentó al América de Cali, nuevamente en Bogotá, y empató sin goles, cerrando los tres partidos contra sus rivales de cuadrangulares, que a pesar de haber disputado todos como local, no pudo conseguir el triunfo en ninguno de los tres juegos.