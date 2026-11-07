Liga colombiana, entre las 20 mejores del mundo: ¿Qué ligas están por encima?

La Liga sigue ganando terreno en el panorama internacional. De acuerdo con la más reciente actualización de los Opta Power Rankings, publicada el 6 de noviembre de 2026, el campeonato colombiano ocupa la casilla 18 entre las mejores ligas del mundo, consolidándose dentro del Top 20 de esta clasificación.

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El fútbol colombiano registra una calificación de 78,8 puntos y aparece como la tercera mejor competición de Sudamérica. En este apartado solamente es superado por el Brasileirao de Brasil, que ocupa el sexto lugar con 83,1 unidades, y la Liga Profesional de Argentina, ubicada en la octava posición con 81,9 puntos. Por detrás de Colombia aparece la LigaPro de Ecuador, en el puesto 19, con la misma puntuación.

En el escalafón mundial, las cinco primeras posiciones están ocupadas por las principales competiciones europeas: la Premier League de Inglaterra lidera con 92,1 puntos, seguida por LaLiga de España (86,5), la Bundesliga de Alemania (86,4), la Serie A de Italia (85,6) y la Ligue 1 de Francia (84,8).

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¿Cómo funciona el ranking de Opta?

Los Opta Power Rankings utilizan un modelo estadístico que califica a miles de equipos de fútbol alrededor del mundo en una escala de 0 a 100 puntos. A partir de las valoraciones individuales de los clubes, se establece un promedio para determinar la fortaleza de cada campeonato.

De esta manera, la clasificación no depende exclusivamente de los resultados de los equipos más destacados de una liga, sino que también contempla el nivel general de sus participantes y la profundidad competitiva del torneo. Además, es una medición dinámica que se actualiza constantemente de acuerdo con el rendimiento de los clubes.

Con este resultado, la Liga se mantiene entre las 20 competiciones mejor valoradas del planeta y es superada por campeonatos como la Liga MX de México, la MLS de Estados Unidos, en una clasificación que ubica al fútbol colombiano en un lugar destacado dentro del continente.