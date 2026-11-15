Qué se celebra el 16 de noviembre en Colombia: razón del próximo festivo y otros detalles

¿Colombia tendrá más festivos en 2026?: Así quedó el calendario de puentes

El lunes 16 de noviembre de 2026 será festivo en Colombia por la celebración del Día de la Independencia de Cartagena, fecha que recuerda los acontecimiento del 11 de novimebre de 1811, cuando la ciudad se independizó del dominio español.

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Esta fecha se traslada al lunes siguiente cuando coincide con ese día de la semana, de acuerdo el artículo 1 de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece que varias festividades nacionales se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. La medida permite que algunas conmemoraciones formen puentes festivos y facilita la organización del descanso.

Por esta razón, el descanso obligatorio será este lunes. La disposición aplica tanto para los trabajadores del sector público como del privado. Además, establece que quienes deban trabajar durante el día festivo tienen derecho a la remuneración correspondiente, de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.

¿Qué pasó el 11 de noviembre de 1811?

El el 11 de noviembre de 1811, Cartagena proclamó la independencia absoluta de la corona española. Este movimiento contó con la participacipn de distintos ectores entre ellos los habitantes del barrio getsemani, liderador por Pedro Romero y los Lanceros de Getsemani.

Así, Cartegana se constituyó como un territorio libre y soberano, sepradao del gobierno españo.

En Cartagena, las Fiestas de Independencia incluyen diferentes manifestaciones culturales, desfiles, cabildos, presentaciones musicales y actividades que buscan preservar las tradiciones de la ciudad.

En noviembre de 2026, el Ministerio de las Culturas oficializó la inclusión de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, mediante la Resolución 0668 de 2026.

Últimos festivos del 2026 en Colombia

El siguiente festivo nacional será el 8 de diciembre de 2026, cuando se conmemoria el Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción: martes 8 de diciembre

El martes 8 de diciembre se festeja el Día de la Inmaculada Concepción, una celebración de la iglesia católica, en la que se recuerda el dogma de que la Virgen María fue concebida libre del pecado original.

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Esta fecha es relevante en Colombia, pues está vinculada con la tradición del Día de las Velitas, que se lleva a cabo durante la noche del 7 de diciembre y marca el inicio de las celebraciones navideñas. Al ser un festivo de fecha fija, no cuenta con traslado.

Navidad: viernes 25 de diciembre

El último festivo de 2026 será el viernes 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, una de las principales festividades del cristianismo, que conmemora el nacimiento de Jesucristo.

Al igual que con la celebración de la Inmaculada Concepción, no cuenta con traslado; por ello permitirá un fin de semana de tres días. Además, será el último día de descanso remunerado contemplado en el calendario nacional antes de finalizar el año.

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